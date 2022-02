Pechino 2022, mass start maschile e femminile pattinaggio velocità con Lollobrigida e Giovannini in tv oggi: orario e streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto pronto per le mass start maschile e femminile di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Ultime gare di speed skating sul ghiaccio del National Speed Skating Oval. L’Italia si affida a Francesca Lollobrigida, Andrea Giovannini e Michele Malfatti per provare ad incrementare il bottino di medaglie. Si inizia alle ore 8.00 italiane di sabato 19 febbraio con le semifinali maschili, mentre quelle femminili sono in programma alle 8.45. Poi spazio alle finali: alle ore 9.30 la maschile, alle 10.00 la femminile. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA GARA REGOLAMENTO: COME FUNZIONA E COME ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto pronto per ledidialle Olimpiadi invernali di. Ultime gare di speed skating sul ghiaccio del National Speed Skating Oval. L’Italia si affida a Francesca, Andreae Michele Malfatti per provare ad incrementare il bottino di medaglie. Si inizia alle ore 8.00 italiane di sabato 19 febbraio con le semifinali maschili, mentre quelle femminili sono in programma alle 8.45. Poi spazio alle finali: alle ore 9.30 la, alle 10.00 la. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e. SEGUI IL LIVE DELLA GARA REGOLAMENTO: COME FUNZIONA E COME ...

