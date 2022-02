Milly Carlucci scatena la guerra interna a Rai1: “Carlo Conti non lo avrebbe mai fatto” (Di sabato 19 febbraio 2022) Gesto inaspettato di Milly Carlucci che infiamma i social e da il via ad un confronto con Carlo Conti che rischia di scatenare il caos La conduttrice Milly Carlucci (screenshot RaiPlay)Milly Carlucci Continua ad essere un volto storico di casa Rai ed in questa seconda parte di stagione è tornata al timone de Il Cantante Mascherato. Questa nuova edizione dello show non ha però preso il via nel migliore dei modi: gli ascolti sembrano non essere del tutto convincenti. Anche quelli della seconda puntata di ieri hanno subito un crollo inaspettato in quanto arrivati nonostante un clamoroso escamotage della conduttrice. Un dettaglio fondamentale che rischia di scatenare adesso una guerra ... Leggi su specialmag (Di sabato 19 febbraio 2022) Gesto inaspettato diche infiamma i social e da il via ad un confronto conche rischia dire il caos La conduttrice(screenshot RaiPlay)nua ad essere un volto storico di casa Rai ed in questa seconda parte di stagione è tornata al timone de Il Cantante Mascherato. Questa nuova edizione dello show non ha però preso il via nel migliore dei modi: gli ascolti sembrano non essere del tutto convincenti. Anche quelli della seconda puntata di ieri hanno subito un crollo inaspettato in quanto arrivati nonostante un clamoroso escamotage della conduttrice. Un dettaglio fondamentale che rischia dire adesso una...

Advertising

CristinaDAvena : Tra pochissimo su @RaiUno con @milly_carlucci al @IlCantanteRai1 duetterò con Pinguino! ?????? Non vedo l'ora! Vi aspe… - OceanSprayPG : @milly_carlucci @CristinaDAvena @IlCantanteRai1 Milly, potresti rispiegare ad @ARISA_OFFICIAL il senso del programma? Grazie! - emabrue : Ascolti tv 18 febbraio 2022: Milly Carlucci batte Vanessa Incontrada solo in sovrapposizione. Poi Nuzzi, Statham, C… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI VINCE, ZITTISCE I TUTTOLOGI E LA CURVA VOLA - fabiodavi84 : RT @maNu_joker_: Io voglio sapere come vota il pubblico in studio de @IlCantanteRai1 @milly_carlucci @RaiUno perché secondo me avrebbero sa… -