Massimo Troisi, il ‘Postino’ che vivrà in eterno grazie all’ultimo omaggio (Di sabato 19 febbraio 2022) “Se mi accostano a Totò e a Eduardo a me sta benissimo: sono loro che si offendono.” L’umiltà mista al talento possono dare luogo a qualcosa di unico: e questo era Massimo Troisi. Un artista a tutto tondo che, all’infuori di ogni retorica, ha riscritto la comicità, sempre a modo suo. Partendo proprio dai capisaldi, dalla tradizione che in Totò ed Eduardo (De Filippo, n.d.r.) vede alcuni tra i ‘mostri’ sacri, fino a diventare lui stesso un esempio, non solo nell’arte. Perché Massimo Troisi è soprattutto un simbolo di forza, che trascende i limiti del corpo, spentosi – troppo presto – quel 4 giugno 1994, all’età di 41 anni. Non prima di averci regalato il suo ultimo, eterno, capolavoro: Il Postino. In foto: Massimo Troisi e Lello Arena in una scena di “Ricomincio da ... Leggi su velvetmag (Di sabato 19 febbraio 2022) “Se mi accostano a Totò e a Eduardo a me sta benissimo: sono loro che si offendono.” L’umiltà mista al talento possono dare luogo a qualcosa di unico: e questo era. Un artista a tutto tondo che, all’infuori di ogni retorica, ha riscritto la comicità, sempre a modo suo. Partendo proprio dai capisaldi, dalla tradizione che in Totò ed Eduardo (De Filippo, n.d.r.) vede alcuni tra i ‘mostri’ sacri, fino a diventare lui stesso un esempio, non solo nell’arte. Perchéè soprattutto un simbolo di forza, che trascende i limiti del corpo, spentosi – troppo presto – quel 4 giugno 1994, all’età di 41 anni. Non prima di averci regalato il suo ultimo,, capolavoro: Il Postino. In foto:e Lello Arena in una scena di “Ricomincio da ...

