"Lo abbiamo copiato in sette giorni". Ferrari, la (strana) confessione di Binotto: quanti dubbi sulla nuova macchina... (Di sabato 19 febbraio 2022) La stagione di Formula 1 sta per iniziare, manca poco più di un mese. E le scuderie presentano le nuove monoposto, rivoluzionate per il regolamento. Clamorose e profondissime le differenze tra Ferrari e Mercedes: una delle due, quasi per certo, ha toppato. Impossibile che due auto così diverse possano essere ugualmente competitive: il verdetto lo darà la pista, mentre tra i team monta la preoccupazione. L'attesa e il lavoro sono frenetici. A confermarlo anche quanto svelato da Mattia Binotto, team-principal Ferrari, nella conferenza stampa che ha seguito la presentazione della nuova F1-75. Binotto infatti ha confessato senza farsi troppi problemi che a Maranello è stato di fatto copiato un elemento visto nella presentazione di un'altra vettura, il tutto in sette ...

Ferro_GFsport : 'Nella macchina presentata oggi c'è già un elemento copiato da un'altra che abbiamo visto nei giorni precedenti' (… - Luna_ed_io : @GuidoCrosetto Purtroppo noi lo abbiamo copiato ed applicato e con grande maggioranza. In vigore anche oggi. - danielledevonne : La proposta mi è piaciuta. E credo non abbiamo copiato nessuno, poi non so ?? #ilparadisodellesignore - cazzonesoamo : la verifica di scienze oggi stupenda abbiamo copiato tutti e avevamo 3 prof in classe- - Ministeriodomed : @Richard53723060 @Gitro77 @ValerioMalvezzi Beni transazionabili non servizi interni, favorendo lo sviluppo di quell… -