Il paracadute non si apre, lui cerca di districarlo mentre è in caduta libera: il video da brividi (Di sabato 19 febbraio 2022) Boo Dacious, paracadutista con 15 anni di esperienza alle spalle, ha condiviso con un video sui social la terribile esperienza di cui è stato protagonista: nelle fasi finali di un salto ad alta quota, in Florida, il suo paracadute è rimasto bloccato a causa di un malfunzionamento. Come si vede nel video, Dacious cerca di districare il paracadute. Per fortuna, è atterrato su un albero ed è uscito illeso dall’incidente. video Instagra/Daftfly L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Boo Dacious, paracadutista con 15 anni di esperienza alle spalle, ha condiviso con unsui social la terribile esperienza di cui è stato protagonista: nelle fasi finali di un salto ad alta quota, in Florida, il suoè rimasto bloccato a causa di un malfunzionamento. Come si vede nel, Daciousdi districare il. Per fortuna, è atterrato su un albero ed è uscito illeso dall’incidente.Instagra/Daftfly L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

