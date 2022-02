Crozza-Berlusconi e il sogno del Quirinale: “Se Mattarella collabora tra un anno e mezzo esce, chiedetelo a Dell’Utri” (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza, nei panni di Silvio Berlusconi, commenta la rinuncia alla candidatura al Quirinale: “ Vabbè questo giro è andata così, se non è questa sarà la prossima volta. Sette anni passano in fretta, chiedetelo a Dell’Utri. Erano sette anni, si è comportato bene e sono diventati cinque. Se Mattarella adesso collabora con la buona condotta fra un anno e mezzo massimo esce. Mi mettete la sveglia tra un anno e mezzo?”. Video Nove L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio, nei panni di Silvio, commenta la rinuncia alla candidatura al: “ Vabbè questo giro è andata così, se non è questa sarà la prossima volta. Sette anni passano in fretta,. Erano sette anni, si è comportato bene e sono diventati cinque. Seadessocon la buona condotta fra unmassimo. Mi mettete la sveglia tra un?”. Video Nove L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Crozza-Berlusconi e il sogno del Quirinale: “Se Mattarella collabora tra un anno e mezzo esce, chiedetelo a Dell’Ut… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Crozza-Berlusconi: 'Quirinale? Sarà per la prossima volta. Se Mattarella collabora fra un anno mezzo esce per buona condotta'… - lindawhippet : RT @LaStampa: Crozza-Berlusconi: 'Quirinale? Sarà per la prossima volta. Se Mattarella collabora fra un anno mezzo esce per buona condotta'… - LaStampa : Crozza-Berlusconi: 'Quirinale? Sarà per la prossima volta. Se Mattarella collabora fra un anno mezzo esce per buona… - Italia_Notizie : Crozza-Berlusconi: «Quirinale? Se Mattarella collabora fra un anno e mezzo esce per buona condotta» -