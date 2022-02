Covid Ragusa, 1 morto e 5099 positivi (Di sabato 19 febbraio 2022) Ragusa – Il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 19 febbraio, annuncia un altro decesso nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 74 anni di Comiso, vaccinato con 2 dosi, morto nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Dai dati si evince un calo dei positivi e anche dei ricoverati nei tre ospedali iblei. Vediamo come sono distribuiti i 65 ricoverati: Ospedale Ragusa: 25 nel reparto di Malattie Infettive (22 residenti e 3 proveniente da fuori provincia) e 10 in area grigia (7 residenti e 3 da fuori provincia), 5 in Rianimazione (4 residenti e 1 fuori provincia); Ospedale Vittoria: 15 in medicina (14 residente e 1 fuori provincia); Ospedale Modica: 10 nel reparto di Malattie Infettive (9 residenti e 1 fuori provincia). I guariti sono 52.821 mentre i ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 19 febbraio 2022)– Il bollettino dell’Asp didi oggi 19 febbraio, annuncia un altro decesso nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 74 anni di Comiso, vaccinato con 2 dosi,nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Giovanni Paolo II di. Dai dati si evince un calo deie anche dei ricoverati nei tre ospedali iblei. Vediamo come sono distribuiti i 65 ricoverati: Ospedale: 25 nel reparto di Malattie Infettive (22 residenti e 3 proveniente da fuori provincia) e 10 in area grigia (7 residenti e 3 da fuori provincia), 5 in Rianimazione (4 residenti e 1 fuori provincia); Ospedale Vittoria: 15 in medicina (14 residente e 1 fuori provincia); Ospedale Modica: 10 nel reparto di Malattie Infettive (9 residenti e 1 fuori provincia). I guariti sono 52.821 mentre i ...

