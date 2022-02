Covid oggi Puglia, 4.244 contagi e 22 morti: bollettino 19 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.244 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 febbraio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 22 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 32.104 test giornalieri e sono così distribuiti: provincia di Bari: 1.145; provincia di Bat: 342; provincia di Brindisi: 334; provincia di Foggia: 765; provincia di Lecce: 1.104; provincia di Taranto: 525; residenti fuori regione: 19; provincia in definizione: 10. Sono 87.931 le persone attualmente positive in Puglia, 725 quelle ricoverate in area non critica, 57 in terapia intensiva. Da inizio emergenza 705.005 casi totali, 8.493.029 test eseguiti, 609.522 persone guarite e 7.552 decessi. L'articolo proviene ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.244 i nuovida coronavirus192022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 22 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 32.104 test giornalieri e sono così distribuiti: provincia di Bari: 1.145; provincia di Bat: 342; provincia di Brindisi: 334; provincia di Fa: 765; provincia di Lecce: 1.104; provincia di Taranto: 525; residenti fuori regione: 19; provincia in definizione: 10. Sono 87.931 le persone attualmente positive in, 725 quelle ricoverate in area non critica, 57 in terapia intensiva. Da inizio emergenza 705.005 casi totali, 8.493.029 test eseguiti, 609.522 persone guarite e 7.552 decessi. L'articolo proviene ...

