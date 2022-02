Belli prepara uno scambio di fedi al GF, ma l’orafo: “Ridatemi gli anelli che vi ho regalato” (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo averci propinato per mesi l’amore libero e il triangolo artistico, Alex Belli è tornato al GF Vip per riconquistare la sua Delia Duran e adesso i due passano tutto il giorno appiccicati a ripetersi quanto sono una coppia tradizionale dedita all’esclusivitàhahahahah. In questo teatrino – che non è nemmeno più trash, ma patetico e poco interessante – il Man ha pensato di orchestrare un siparietto che sa di ciliegina sulla torta di questa grande presa per i fondelli. Belli vuole fare uno scambio di fedi con Delia nella Love Boat del GF Vip. In pratica l’ennesima cerimonia artistico-telepatica senza nessun valore legale (come ne avessero fatte poche fino ad oggi). Ma potrebbe esserci un piccolo imprevisto in questa recita che l’attore sta pianificando. Ieri notte Alex (con voce baritonale) ha fatto la proposta a ... Leggi su biccy (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo averci propinato per mesi l’amore libero e il triangolo artistico, Alexè tornato al GF Vip per riconquistare la sua Delia Duran e adesso i due passano tutto il giorno appiccicati a ripetersi quanto sono una coppia tradizionale dedita all’esclusivitàhahahahah. In questo teatrino – che non è nemmeno più trash, ma patetico e poco interessante – il Man ha pensato di orchestrare un siparietto che sa di ciliegina sulla torta di questa grande presa per i fondelli.vuole fare unodicon Delia nella Love Boat del GF Vip. In pratica l’ennesima cerimonia artistico-telepatica senza nessun valore legale (come ne avessero fatte poche fino ad oggi). Ma potrebbe esserci un piccolo imprevisto in questa recita che l’attore sta pianificando. Ieri notte Alex (con voce baritonale) ha fatto la proposta a ...

