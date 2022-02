ATP Dubai 2022 | il tabellone Lorenzo Musetti sfida Novak Djokovic | per Jannik Sinner c’è Davidovich Fokina

(Di sabato 19 febbraio 2022) Situazione clamorosa che viene a verificarsi nelprincipale del torneo ATP 500 di. Non solo aè toccata in sorte una wild card insieme ad Andy Murray e al tunisino Malek Jaziri, ma per il classe 2002 toscano ci sarà il confronto che lo riporta indietro di otto mesi con la memoria: quello con. Il debutto del numero 1 del mondo nelavverrà proprio contro il giocatore che lo ha fatto penare per due set agli ottavi del Roland Garros 2021. Per due ore e un quartofu spettacolare, vinse due tie-break, poi emerse il serbo e per l’azzurro si chiusero le porte di quella che sarebbe stata un’impresa enorme. Roland Garros 2021:spaventa ...

Il tabellone e gli accoppiamenti del torneo500 di(cemento) . Grande attesa per il primo appuntamento stagionale di Novak Djokovic , dopo le note vicende che l'hanno tenuto fuori dall'Australian Open. Il numero uno del mondo ...Il campione numero uno del ranking mondiale, giocherà il suo primo torneo del nuovo anno la prossima settimana all'500 di. In un video caricato su Twitter da We Are Tennis, si può vedere ...Il 20enne, che ora sarà seguito da coach Simone Vagnozzi, parteciperà al torneo ATP 500 di Dubai, in programma sul cemento indoor degli Emirati Arabi Uniti dal 21 al 27 febbraio. Jannik Sinner spera ...Situazione clamorosa che viene a verificarsi nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Dubai. Non solo a Lorenzo Musetti è toccata in sorte una wild card insieme ad Andy Murray e al tunisino ...