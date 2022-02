Zuppa di broccoli con carote e porri | vegetariana e senza glutine!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Questadiè una vera prelibatezza! Semplicissima da preparare, in meno di mezz’ora servirete un piatto completo di ogni qualità nutritiva: sali minerali e vitamine dagli ortaggi, proteine e calcio dal formaggio, un ingrediente imprescindibile per una resa davvero spettacolare. Optate per quello di capra, più leggero, digeribile, ma molto saporito. Il trucco per una riuscita delicata eun eccessivo sapore distracotti consiste nell’incorporare le cimette solo verso fine cottura, negli ultimi dieci minuti. Lasciatela poi riposare qualche tempo, prima di servirla, in modo che si addensi alla perfezione. Passatela poi con un frullatore ad immersione per uniformare tutti gli ingredienti e ottenere una crema liscia e profumata. Per questa ricetta ...