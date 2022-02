Wta 500 Dubai 2022 | Ostapenko rimonta Halep e trova Kudermetova in finale

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Jelenaha ottenuto il pass per ladel Wta 500 di, superando Simonaper 2-6, 7-6(0), 6-0 al penultimo atto del torneo. Epilogo da sogno per la lettone, dopo un inizio da incubo per mano della più esperta romena; dominio dell’esperta pluricampionessa Slam all’alba del confronto, consin troppo fragile senza prima in campo e disattenta in uscita dal servizio. Partenza lampo però della lettone a inizio secondo parziale, con break immediato per il 2-0;abile a recuperare repentinamente lo svantaggio e trascinare il set al tie-break, non prima però di aver annullato due pericolosi set point nel contesto del dodicesimo game. Tie assolutamente e indubitabilmente a favore di, iniziato bene con due ...

Veronika Kudermetova ha raggiunto la finale del Wta 500 di Dubai 2022, seppur paradossalmente senza giocare. La tennista russa, infatti, ha beneficiato del ritiro di Marketa Vondrousova in semifinale, comunicato dalla ceca precedentemente allo ...