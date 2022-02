Svezia-Gran Bretagna curling oggi, Finale Pechino 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) oggi sabato 19 febbraio (ore 07.05) andrà in scena Svezia- Gran Bretagna, Finale del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Le due Grandi favorite della vigilia si fronteggeranno nell’atto conclusivo che mette in palio la medaglia d’oro. Si tratt di una Grande classica di questo sport e che è stata la Finale dei Mondiali 2021 (vinti dagli scandinavi) e degli ultimi Europei (vinti dagli scozzesi). Niklas Edin e compagni inseguono il titolo. Il fuoriclasse gialloblù vuole l’agognato oro olimpico dopo l’amara Finale persa quattro anni fa a PyeongChang e il bronzo di Sochi 2014. Il quartetto guidato da Bruce Mouat ha tutte le carte in regola per fronteggiarlo ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022)sabato 19 febbraio (ore 07.05) andrà in scenadel torneo dimaschile alle Olimpiadi Invernali di. Le duedi favorite della vigilia si fronteggeranno nell’atto conclusivo che mette in palio la medaglia d’oro. Si tratt di unade classica di questo sport e che è stata ladei Mondiali 2021 (vinti dagli scandinavi) e degli ultimi Europei (vinti dagli scozzesi). Niklas Edin e compagni inseguono il titolo. Il fuoriclasse gialloblù vuole l’agognato oro olimpico dopo l’amarapersa quattro anni fa a PyeongChang e il bronzo di Sochi 2014. Il quartetto guidato da Bruce Mouat ha tutte le carte in regola per fronteggiarlo ...

