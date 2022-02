Raccolta firme digitali: la piattaforma nazionale non decolla. Il progetto di Colao doveva partire a gennaio, ma manca ancora il decreto (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un ritardo che si avvia a raggiungere i due mesi. Ed è destinato ad aumentare, trascinandosi almeno fino a inizio aprile, causa rimpallo di responsabilità. La piattaforma nazionale per la Raccolta firme digitali ancora non c’è. Con buona pace della promessa di rilascio entro il primo gennaio del 2022. In tempi di discussione sul referendum, proposti attraverso le sottoscrizioni online, ritorna in mente una promessa del ministro dell’Innovazione, Vittorio Colao, che al momento non è stata mantenuta. E dire che le firme digitali furono accolte come una piccola grande rivoluzione nei mesi scorsi, grazie a un emendamento, a firma di Riccardo Magi, approvato alla Camera all’interno del decreto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un ritardo che si avvia a raggiungere i due mesi. Ed è destinato ad aumentare, trascinandosi almeno fino a inizio aprile, causa rimpallo di responsabilità. Laper lanon c’è. Con buona pace della promessa di rilascio entro il primodel 2022. In tempi di discussione sul referendum, proposti attraverso le sottoscrizioni online, ritorna in mente una promessa del ministro dell’Innovazione, Vittorio, che al momento non è stata mantenuta. E dire che lefurono accolte come una piccola grande rivoluzione nei mesi scorsi, grazie a un emendamento, a firma di Riccardo Magi, approvato alla Camera all’interno del...

