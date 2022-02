Pomeriggio 5, Alex e Delia nella bufera, il negoziante che ha dato loro le fedi dice: “Le rivoglio indietro” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ormai da tanti mesi non si fa altro che parlare di Alex Belli e della sua storia d’amore con la modella venezuelana Delia Duran. Proprio all’interno del programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso si è parlato della coppia e ad intervenire è stato, tramite un videomessaggio, colui che ha donato loro le fedi per il matrimonio. Il negoziante in questione è apparso abbastanza arrabbiato e ha rivolto alla coppia una particolare richiesta. Esattamente, di cosa stiamo parlando? La polemica legata alle fedi nuziali di Alex Belli e Delia Duran Diversi sono gli argomenti affrontati all’interno di Pomeriggio Cinque e nello specifico viene dato spazio anche agli argomenti legati al GF Vip 6. Proprio di recente ad essere i ... Leggi su cityroma (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ormai da tanti mesi non si fa altro che parlare diBelli e della sua storia d’amore con la modella venezuelanaDuran. Proprio all’interno del programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso si è parlato della coppia e ad intervenire è stato, tramite un videomessaggio, colui che ha donatoleper il matrimonio. Ilin questione è apparso abbastanza arrabbiato e ha rivolto alla coppia una particolare richiesta. Esattamente, di cosa stiamo parlando? La polemica legata allenuziali diBelli eDuran Diversi sono gli argomenti affrontati all’interno diCinque e nello specifico vienespazio anche agli argomenti legati al GF Vip 6. Proprio di recente ad essere i ...

