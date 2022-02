Pattinaggio artistico: Sui-Han al comando dopo uno short spettacolare a Pechino 2022. Decimi Della Monica-Guarise (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fuochi d’artificio dovevano essere, fuochi d’artificio sono stati. Spettacolo a dir poco pirotecnico nello short program delle coppie, penultimo segmento delle gare di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 che ha visto imporsi di misura i cinesi Wenjing Sui-Cong Han in una prova dove i primi tre team classificati hanno sorpassato l’impressionante soglia degli 80 punti. I padroni di casa, motivati a conquistare la medaglia d’oro dopo averla sfiorato quattro anni fa a PyeongChang 2018, sono stati autori di una prestazione perfetta sotto ogni forma, inaugurata con il triplo toeloop in parallelo, tallone d’Achille dei nostri portato brillantemente a casa, e proseguita poi con il lanciato più bello del lotto, un triplo flip dalla parabola altissima e di grande ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fuochi d’artificio dovevano essere, fuochi d’artificio sono stati. Spettacolo a dir poco pirotecnico nelloprogram delle coppie, penultimo segmento delle gare dialle Olimpiadi Invernali diche ha visto imporsi di misura i cinesi Wenjing Sui-Cong Han in una prova dove i primi tre team classificati hanno sorpassato l’impressionante soglia degli 80 punti. I padroni di casa, motivati a conquistare la medaglia d’oroaverla sfiorato quattro anni fa a PyeongChang 2018, sono stati autori di una prestazione perfetta sotto ogni forma, inaugurata con il triplo toeloop in parallelo, tallone d’Achille dei nostri portato brillantemente a casa, e proseguita poi con il lanciato più bello del lotto, un triplo flip dalla parabola altissima e di grande ...

