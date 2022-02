Osasuna vs Atletico Madrid: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’Atletico Madrid va a Osasuna sabato 19 febbraio, mentre i campioni in carica puntano a rafforzare la loro pretesa di arrivare tra i primi quattro nella classifica della Liga in questa stagione. La squadra di Diego Simeone ha subito un’altra battuta d’arresto l’ultima volta, perdendo contro il Levante e rimanendo quinta nella massima serie spagnola, mentre i padroni di casa sono noni dopo una vittoria per 3-0 lo scorso weekend. Il calcio di inizio di Osasuna vs Atletico Madrid è previsto alle 16:15 Anteprima della partita Osasuna vs Atletico Madrid: a che punto sono le due squadre? Osasuna Dopo aver chiuso all’11° posto nella Liga la scorsa stagione, l’Osasuna ha rivendicato con forza la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’va asabato 19 febbraio, mentre i campioni in carica puntano a rafforzare la loro pretesa di arrivare tra i primi quattro nella classifica della Liga in questa stagione. La squadra di Diego Simeone ha subito un’altra battuta d’arresto l’ultima volta, perdendo contro il Levante e rimanendo quinta nella massima serie spagnola, mentre i padroni di casa sono noni dopo una vittoria per 3-0 lo scorso weekend. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo aver chiuso all’11° posto nella Liga la scorsa stagione, l’ha rivendicato con forza la ...

