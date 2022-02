“No alle trivelle nel Vallo di Diano”, consiglio regionale approva mozione di Pellegrino (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVallo di Diano (Sa) – È uno stop alle trivellazioni per le estrazioni del petrolio nel territorio del Vallo di Diano, la mozione che porta la firma del consigliere regionale di Italia Viva ed ex sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, approvata all’unanimità dai membri del consiglio regionale della Campania. mozione con la quale il consiglio regionale chiede al Governo e alla Conferenza Stato-Regioni, di stralciare il territorio del Vallo di Diano, dal “piano di transizione energetica sostenibile delle aree idonee alle trivellazioni per l’estrazione del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi(Sa) – È uno stoptrivellazioni per le estrazioni del petrolio nel territorio deldi, lache porta la firma del consiglieredi Italia Viva ed ex sindaco di Sassano, Tommasota all’unanimità dai membri deldella Campania.con la quale ilchiede al Governo e alla Conferenza Stato-Regioni, di stralciare il territorio deldi, dal “piano di transizione energetica sostenibile delle aree idoneetrivellazioni per l’estrazione del ...

