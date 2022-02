Michelangelo: è fuori ora il primo album del giovane artista di Ostia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dal 18 febbraio sarà disponibile in formato fisico “Michelangelo” (Isola degli Artisti), primo progetto discografico full lenght di Michelangelo, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming dallo scorso 19 dicembre. Esce finalmente in formato fisico il primo album di Michelangelo, giovane artista ostiense il cui successo si è visto già brillare negli anni, guadagnando un enorme riscontro sui social network, come nel caso di TikTok. La scelta di chiamare anche l’album “Michelangelo” non è casuale: il lavoro, infatti, ripercorre la vita dell’artista, mettendone in luce i cambiamenti e tracciando un netto punto di partenza per il futuro a venire, denotato anche dalla scelta di un nuovo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dal 18 febbraio sarà disponibile in formato fisico “” (Isola degli Artisti),progetto discografico full lenght di, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming dallo scorso 19 dicembre. Esce finalmente in formato fisico ildiostiense il cui successo si è visto già brillare negli anni, guadagnando un enorme riscontro sui social network, come nel caso di TikTok. La scelta di chiamare anche l’” non è casuale: il lavoro, infatti, ripercorre la vita dell’, mettendone in luce i cambiamenti e tracciando un netto punto di partenza per il futuro a venire, denotato anche dalla scelta di un nuovo ...

