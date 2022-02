La Vita in Diretta, Alberto Matano diretto con Alba Parietti: “Ho le prove che tu …” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una nuova puntata de La Vita in Diretta è andata in onda nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 febbraio 2022. Tra i vari ospiti in studio anche la celebre conduttrice televisiva e showgirl Alba Parietti negli ultimi giorni al centro dell’attenzione mediatica per la sua presunta partecipazione a’ Il cantante mascherato’. Proprio Alberto Matano ha infatti rivelato di avere le prove che la Parietti sia una delle 11 maschere del celebre programma condotto da Milly Carlucci. Ma quali sarebbero tali prove? E soprattutto come ha risposto la Parietti a tali affermazioni? Facciamo un po’ di chiarezza. Alba Parietti ospite de La Vita in Diretta La ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una nuova puntata de Lainè andata in onda nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 febbraio 2022. Tra i vari ospiti in studio anche la celebre conduttrice televisiva e showgirlnegli ultimi giorni al centro dell’attenzione mediatica per la sua presunta partecipazione a’ Il cantante mascherato’. Proprioha infatti rivelato di avere leche lasia una delle 11 maschere del celebre programma condotto da Milly Carlucci. Ma quali sarebbero tali? E soprattutto come ha risposto laa tali affermazioni? Facciamo un po’ di chiarezza.ospite de LainLa ...

Advertising

BigaroniSilvia : RT @bassairpinia: NOLA. Il rapimento di Totò, cucciolo di cane, se ne occupa anche Rai Uno con la trasmissione 'Vita in Diretta' - https://… - quantsofort : @giuxmatti non faccio mai niente nella mia vita E APPENA DEVO FARE QUALCOSA SUCCEDE IL PANICO. INDOVINATE CHI NON H… - Ma_ri_mm : @milkshakesks Ne hanno parlato a La vita in diretta ?? - WangYuCIX : RT @PontIstGP2: Il discernimento. Uno stile di vita cristiano. Segui la diretta del convegno organizzato dal Jp2 insieme al @LaityFamilyLif… - slav34brit : @iOpinionistaWeb Programma in seconda serata su Rai 2, hanno fatto vedere L’anticipazione a La Vita in Diretta e sto piangendo -