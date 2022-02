La promessa di matrimonio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lucia Izzo - (artt. 79-81 c.c.) è una dichiarazione con cui i futuri sposi rendono pubblico il proposito di contrarre matrimonio. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lucia Izzo - (artt. 79-81 c.c.) è una dichiarazione con cui i futuri sposi rendono pubblico il proposito di contrarre

Advertising

NinaNigro86 : @nagioia08 A me non piace Alex, ma ognuno deve essere come è, non come vorrebbe il padre. Più che altro se fossi ne… - CarolFeliciello : 'Questo è reale' ???? Ma noi la promessa di matrimonio n2 ce la meritiamo?? #Emanet #SehYam - ANNABELLA_1972 : @Francesca160677 @springinmay1 @catiuz92 @AdrianaVolpeTV @SBruganelli Ma cosa dici!!! Da sempre Delia ha dichiarato… - lauraro1974 : Cioè... ci siamo sorbiti la proposta di matrimonio con tanto di drone alle Maldive, la celebrazione sponsorizzata d… - Avvo_Cani : La promessa di matrimonio -