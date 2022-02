La guerra dentro Enasarco che mette a rischio le pensioni degli agenti di commercio (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’ente previdenziale gestisce oltre 300mila assegni pensionistici e ha un patrimonio immobiliare smisurato che accende gli appetiti di molti. Come dimostra lo scontro interno e i conflitti d’interesse che riguardano anche nomi come Valter Mainetti e Raffaele Mincione Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’ente previdenziale gestisce oltre 300mila assegnistici e ha un patrimonio immobiliare smisurato che accende gli appetiti di molti. Come dimostra lo scontro interno e i conflitti d’interesse che riguardano anche nomi come Valter Mainetti e Raffaele Mincione

