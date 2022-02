Juve-Toro | un derby fisico e combattuto finisce pari | Belotti replica a De Ligt

Advertising

ClaMarchisio8 : Chi ne uscirà vincente in questa nebbia tra #Juve e #Toro ?? #TilltheEnd ???? #derbydellamole #Torino - AlfredoPedulla : Quanto siamo belli: oggi Juve-Toro al 50 per cento di affluenza, ora stanno pensando di aprire al 75, sul 100 vedre… - Gazzetta_it : Il Toro annulla il tridente Juve: Belotti risponde a De Ligt, il derby finisce 1-1 #JuveToro - zazoomblog : Derby un Toro intenso ferma la Juve. Per Allegri un passo indietro - #Derby #intenso #ferma #Juve. #Allegri - zazoomblog : Il Toro annulla il tridente Juve: Belotti risponde a De Ligt il derby finisce 1 - 1 - #annulla #tridente #Juve:… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Toro

TORINO. Lava avanti, illa raggiunge. Per una volta sono i granata a riacciuffare il risultato e a mettere un po' in difficoltà la squadra di Allegri, che frena ancora in classifica dopo il pareggio ...... che cambia gli equilibri, perché lafatica a ripartire , perché Morata ha speso moltissimo e Bremer anticipa sistematicamente Vlahovic. Ilriprende in mano il canovaccio della sua partita, ...TORINO - Combattuto e intensissimo, il derby della Mole ha visto Juventus e Torino dividersi, tra spintoni e spallate, la posta in palio. Valevole per la 26esima giornata di Serie A, la stracittadina ...Finisce in parità 1-1 il 154° derby della Mole in Serie A tra Juventus e Torino, un risultato che frena la corsa Champions dei bianconeri, ora con tre punti di vantaggio sull'Atalanta che ha però due ...