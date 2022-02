Inter, respinto il ricorso su Bastoni: il difensore salterà la sfida contro il Sassuolo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Inter, è stato respinto il ricorso per Bastoni: contro il Sassuolo il difensore non ci sarà La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso dell’Inter sulla squalifica di Bastoni. Il comunicato: «LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONE I composta dai Sigg.ri: Umberto Maiello – Vice Presidente Daniele Cantini – Componente (relatore) Leonardo Salvemini – Componente Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata il 18 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 181/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore Bastoni Alessandro, in data 10.02.2022, avverso la sanzione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022), è statoilperililnon ci sarà La Corte Sportiva d’Appello Nazionale haildell’sulla squalifica di. Il comunicato: «LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONE I composta dai Sigg.ri: Umberto Maiello – Vice Presidente Daniele Cantini – Componente (relatore) Leonardo Salvemini – Componente Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata il 18 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 181/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C.nazionale Milano S.p.A. e dal calciatoreAlessandro, in data 10.02.2022, avverso la sanzione ...

