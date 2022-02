Il Pd si conferma il primo partito, FdI lo tallona a mezzo punto (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Le vicende delle ultime settimane (dalla rielezione di Sergio Mattarella in avanti) ridisegnano il quadro dei rapporti di forza tra i partiti. Nella Supermedia dei sondaggi di oggi, si viene sempre più a configurare una sorta di “corsa a due” tra partito Democratico (stabilmente in testa con il 21%) e Fratelli d'Italia (ancora in crescita, oggi al 20,4%). Si allarga infatti il divario tra questi due partiti e gli "inseguitori", con la Lega che perde lo 0,3% in due settimane (toccando un nuovo record storico in negativo da inizio legislatura) e il Movimento 5 Stelle, che scende anch'esso al 14,3%. Alle spalle di Forza Italia (8,3%) fa registrare una flessione anche la federazione tra Azione e +Europa, che perde mezzo punto in due settimane, apparentemente senza ragione. Se all'inizio dell'avventura “federativa” tra questi due ... Leggi su agi (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Le vicende delle ultime settimane (dalla rielezione di Sergio Mattarella in avanti) ridisegnano il quadro dei rapporti di forza tra i partiti. Nella Supermedia dei sondaggi di oggi, si viene sempre più a configurare una sorta di “corsa a due” traDemocratico (stabilmente in testa con il 21%) e Fratelli d'Italia (ancora in crescita, oggi al 20,4%). Si allarga infatti il divario tra questi due partiti e gli "inseguitori", con la Lega che perde lo 0,3% in due settimane (toccando un nuovo record storico in negativo da inizio legislatura) e il Movimento 5 Stelle, che scende anch'esso al 14,3%. Alle spalle di Forza Italia (8,3%) fa registrare una flessione anche la federazione tra Azione e +Europa, che perdein due settimane, apparentemente senza ragione. Se all'inizio dell'avventura “federativa” tra questi due ...

Ultime Notizie dalla rete : conferma primo Le imprese artigiane piemontesi tornano a crescere trainate dal comparto edile A livello settoriale il primo comparto per numerosità si conferma, anche nel 2021, quello edile, con il 41,8% delle realtà artigiane piemontesi. Questo settore, così rilevante per il comparto, ha ...

I genitori dell'Opera Pia di Valenza: 'Confermate Franca Oddone, figura speciale e insostituibile' Il Consiglio dei Genitori dei bambini dell'Opera Pia di Valenza auspica la conferma della ...in materna visti i 3 anni da li a brevee se fosse stato idoneo lo avrebbe fatto partire con il primo anno e ...

Il Pd si conferma il primo partito, FdI lo tallona a mezzo punto AGI - Agenzia Italia ALLEGRI CONCENTRATO SPERA DI AVER IMPARATO LA LEZIONE PARTITA SPECIALE-Lo stesso Allegri lo conferma: "Il derby è sempre una partita speciale ... squadra che gioca nello stesso modo speriamo di aver imparato qualcosa dalle prime due". La squadra stava ...

Canicattì, uccise con un pugno il padre di un amico con cui litigava: condannato Un pugno letale al volto del padre dell'amico che era intervenuto per sedare un litigio fra ragazzi: la Corte di assise di appello di Palermo conferma la condanna, decisa in primo grado dal gup di...

