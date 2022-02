Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Verso l’Addio di Salvatore! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Salvatore si sta per sposare con Anna, ma alla fine della sesta stagione, attualmente in corso, potrebbe abbandonare la soap, come ha lasciato intendere il suo attore… La sesta stagione de Il Paradiso Delle Signore è ancora lunga. Mancano diversi mesi prima della sospensione estiva e della fine Delle trame di questa stagione, ma gli attori hanno già finito le riprese sul set. Iniziano a trapelare così Delle Anticipazioni a lungo termine, ed alcune di queste riguardano un possibile addio definito di Salvatore Amato, ed una sua uscita di scena. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Il Paradiso Delle ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 18 febbraio 2022)Il: Salvatore si sta per sposare con Anna, ma alla fine della sesta stagione, attualmente in corso, potrebbe abbandonare la soap, come ha lasciato intendere il suo attore… La sesta stagione de Ilè ancora lunga. Mancano diversi mesi prima della sospensione estiva e della finetrame di questa stagione, ma gli attori hanno già finito le riprese sul set. Iniziano a trapelare cosìa lungo termine, ed alcune di queste riguardano un possibile addio definito di Salvatore Amato, ed una sua uscita di scena. Ecco che cosa sta per succedere.Il...

