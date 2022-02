Genoa: lesione muscolare per Criscito (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tegola in casa Genoa. Si è fermato Mimmo Criscito che ha subito una lesione muscolare e salterà sicuramente la gara di Venezia e la successiva sfida con l'Inter di venerdì prossimo. Un brutto colpo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tegola in casa. Si è fermato Mimmoche ha subito unae salterà sicuramente la gara di Venezia e la successiva sfida con l'Inter di venerdì prossimo. Un brutto colpo ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Lesione muscolare per Criscito, salterà Venezia e Inter - napolimagazine : GENOA - Lesione muscolare per Criscito, salterà Venezia e Inter - apetrazzuolo : GENOA - Lesione muscolare per Criscito, salterà Venezia e Inter - ScMotorieSelmi : Genoa: lesione muscolare per Criscito - sportface2016 : #Genoa Nuovo infortunio per il capitano #Criscito -