Donato Alba e quella macchia di rossetto che non basta: "Il mio teatro al servizio delle donne e del loro attivismo"

L'arte e la passione per il teatro possono diventare un mezzo potente per lanciare un messaggio oggi tanto necessario: il rispetto per la donna. È così che vuole onorare e celebrare le donne Donato Alba, attore teatrale montemesolino, pronto per il suo debutto al teatro TaTà con "Donato Alba in cerca d'autore". L'evento, organizzato in collaborazione con l'associazione Ethra Accademia Sociale di Taranto, è in programma per il 20 marzo e vedrà il ricavato dalla vendita dei biglietti devoluto all'associazione che da sempre si occupa di fornire servizi alla persona, con una particolare attenzione alle donne e a tutti coloro che, a vario titolo, subiscono violenza e discriminazioni. Dal 2009 infatti, sono attivi con uno sportello ...

