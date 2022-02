Daniel Craig ricorda la battuta che la regina Elisabetta ha fatto su di lui: "È molto divertente" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Intervenuto al The Late Show With Stephen Colbert, Daniel Craig ha svelato una battuta che la regina Elisabetta ha fatto su di lui durante un loro incontro. Daniel Craig ha ricordato una battuta che la regina Elisabetta ha fatto su di lui durante un loro incontro. L'attore britannico ha quindi detto di considerare "molto divertente" la sovrana ed ha anche parlato dei corgi, i celebri cani di Buckingham Palace. Ospite del The Late Show With Stephen Colbert, Daniel Craig ha raccontato di quando è stato insignito dell'Ordine di San Michele e San Giorgio, importante ordine cavalleresco britannico, dalla ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022) Intervenuto al The Late Show With Stephen Colbert,ha svelato unache lahasu di lui durante un loro incontro.hato unache lahasu di lui durante un loro incontro. L'attore britannico ha quindi detto di considerare "" la sovrana ed ha anche parlato dei corgi, i celebri cani di Buckingham Palace. Ospite del The Late Show With Stephen Colbert,ha raccontato di quando è stato insignito dell'Ordine di San Michele e San Giorgio, importante ordine cavalleresco britannico, dalla ...

