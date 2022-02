D-Link: nuovi modelli di Wi-Fi 6 Mesh in arrivo! (Di venerdì 18 febbraio 2022) D-Link, annuncia l’arrivo in Italia dei nuovissimi Sistemi Mesh AX1500 EAGLE PRO AI (M15) e Range Extender Mesh AX1500 EAGLE PRO AI (E15) Si chiamano Mesh AX1500 EAGLE PRO AI (M15) e Range Extender Mesh AX1500 EAGLE PRO AI (E15) i nuovi prodotti pensati per i più esigenti dal produttore leader nel settore D-Link. I nuovi modelli offrono un’incredibile copertura e velocità Wi-Fi 6, continuamente in ottimizzazione e in miglioramento attraverso l’intelligenza artificiale e la connettività senza interruzioni grazie alla tecnologia Mesh. Entrambi i prodotti sono ideali per la casa e per i piccoli uffici. I nuovi dispositivi offrono velocità wireless dual-band fino a 1.500 Mbps combinata ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 18 febbraio 2022) D-, annuncia l’arrivo in Italia deissimi SistemiAX1500 EAGLE PRO AI (M15) e Range ExtenderAX1500 EAGLE PRO AI (E15) Si chiamanoAX1500 EAGLE PRO AI (M15) e Range ExtenderAX1500 EAGLE PRO AI (E15) iprodotti pensati per i più esigenti dal produttore leader nel settore D-. Ioffrono un’incredibile copertura e velocità Wi-Fi 6, continuamente in ottimizzazione e in miglioramento attraverso l’intelligenza artificiale e la connettività senza interruzioni grazie alla tecnologia. Entrambi i prodotti sono ideali per la casa e per i piccoli uffici. Idispositivi offrono velocità wireless dual-band fino a 1.500 Mbps combinata ...

