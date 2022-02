Cosa succede se il torneo di Rio de Janeiro non finisce entro domenica? Come funziona con le scommesse? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cosa succede se il torneo di Rio de Janeiro non finisce entro domenica? E Come funziona con le scommesse? Sono queste le domande che si pongono molti appassionati di tennis e scommettitori. A causa della tanta pioggia che si sta abbattendo sulla metropoli brasiliana, tanti match sono stati interrotti o posticipati e si è in grande ritardo rispetto alla tabella di marcia. Ciò che preoccupa, in particolare, sono le previsioni del tempo visto che nei prossimi giorni non sono previsti miglioramenti. Esiste dunque la possibilità che il torneo non finisca entro domenica 20 febbraio, giorno in cui era originariamente programmata la finale. Andiamo dunque a scoprire ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022)se ildi Rio denon? Econ le? Sono queste le domande che si pongono molti appassionati di tennis e scommettitori. A causa della tanta pioggia che si sta abbattendo sulla metropoli brasiliana, tanti match sono stati interrotti o posticipati e si è in grande ritardo rispetto alla tabella di marcia. Ciò che preoccupa, in particolare, sono le previsioni del tempo visto che nei prossimi giorni non sono previsti miglioramenti. Esiste dunque la possibilità che ilnon finisca20 febbraio, giorno in cui era originariamente programmata la finale. Andiamo dunque a scoprire ...

