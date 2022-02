Cosa è successo tra Elettra Lamborghini e la Rai: l’intervista bloccata a Belve (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un’intervista a Belve mai trasmessa tiene banco sui social. Cosa è successo tra Elettra Lamborghini e la Rai e perché se ne sta parlando tanto oggi? La decisione di Francesca Fagnani, conduttrice del programma è stata quella di non accogliere le richieste, quella della Rai di bloccare la trasmissione dell’intervista ed evitare che raggiungesse la TV. Una decisione estrema, resa necessaria dall’eccessivo controllo che l’agente della Lamboghini intendeva esercitare sul contenuto dell’intervista. L’Ansa ricostruisce la vicenda e la racconta attraverso le stesse parole della Fagnani: alla Rai è stato chiesto di visionare il contenuto prima della messa in onda e di visionare le domande che sarebbero state poste alla Lamborghini nel corso della ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un’intervista amai trasmessa tiene banco sui social.trae la Rai e perché se ne sta parlando tanto oggi? La decisione di Francesca Fagnani, conduttrice del programma è stata quella di non accogliere le richieste, quella della Rai di bloccare la trasmissione deled evitare che raggiungesse la TV. Una decisione estrema, resa necessaria dall’eccessivo controllo che l’agente della Lamboghini intendeva esercitare sul contenuto del. L’Ansa ricostruisce la vicenda e la racconta attraverso le stesse parole della Fagnani: alla Rai è stato chiesto di visionare il contenuto prima della messa in onda e di visionare le domande che sarebbero state poste allanel corso della ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora. #Greenpass, cosa è successo in aula: 'Vogliono trasformarlo in misura ordinaria' ?? - marattin : Per molti anni ancora dovremmo far vedere queste immagini. Dovremo raccontare a chi non c’era cosa è successo in qu… - juventusfc : 73’ |??| CHE COSA È SUCCESSO????? Siamo andati a un centimetro dal vantaggio, ma la palla non è entrata in porta.… - Kris88095720 : @inn4morata Non ho capito cosa è successo ?????? - manuzzim : RT @byoblu: Una donna doveva uscire dall'ospedale dove era ricoverata, ma risulta positiva il giorno prima delle dimissioni. 'Non ho più ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa successo Vendita auto: il gennaio peggiore in 22 anni Rispetto al mese di gennaio del 2019, quando ancora la pandemia era lontana e non sapevamo assolutamente cosa sarebbe successo di lì a pochi mesi a causa del Covid, il calo registrato dal mercato ...

Oroscopo della settimana dal 19 febbraio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni ...stanza libera oppure iniziare a vendere i biscotti preparati in casa che riscuotono grande successo ... Prima di lanciarvi, pensate a cosa potrebbe comportare, soprattutto nel lavoro.

Lamberto Sposini compie 70 anni, cosa gli è successo: dal malore a come sta oggi Corriere della Sera Napoli, gemelline morte dopo un parto prematuro, non si trovano i corpicini. Denunciato il Cardarelli Di qui la loro decisione di rivolgersi Studio3A per capire cosa sia successo e il destino delle due salme e verificare se e chi abbia sbagliato e se si configurino responsabilità penali ...

Bimba di due anni muore al Salesi Sotto shock i genitori che adesso vogliono anche capire cosa sia successo visto l’aggravarsi in pochissimo tempo. Si sospetta un’infezione. Lutto profondo ovviamente attraversa il cuore di parenti e ...

Rispetto al mese di gennaio del 2019, quando ancora la pandemia era lontana e non sapevamo assolutamentesarebbedi lì a pochi mesi a causa del Covid, il calo registrato dal mercato ......stanza libera oppure iniziare a vendere i biscotti preparati in casa che riscuotono grande... Prima di lanciarvi, pensate apotrebbe comportare, soprattutto nel lavoro.Di qui la loro decisione di rivolgersi Studio3A per capire cosa sia successo e il destino delle due salme e verificare se e chi abbia sbagliato e se si configurino responsabilità penali ...Sotto shock i genitori che adesso vogliono anche capire cosa sia successo visto l’aggravarsi in pochissimo tempo. Si sospetta un’infezione. Lutto profondo ovviamente attraversa il cuore di parenti e ...