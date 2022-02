Caro bollette | l' inesistente ' aiuto' del governo

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Allo stato, la notizia dei 'famosi' 7,5 miliardi di sostegno promessi da Draghi, pubblicata da tutti i giornali mainstream come Tgcom24 , altro non è se non uno specchietto per le allodole. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Caro bollette

L'aiuto o presunto tale del governo per ilè completamente inutile. E lo sappiamo da settimane. Allo stato, la notizia dei 'famosi' 7,5 miliardi di sostegno promessi da Draghi, pubblicata da tutti i giornali mainstream come ...Non è chiaro se domani si riunirà il Consiglio dei Ministri per approvare il decreto legge contro il, che dovrebbe prorogare le misure su oneri di sistema e iva al secondo trimestre. La ...Voce a chi sta in prima linea e combatte contro i rincari. “Da un mese all’altro – dice Giancarlo Rocchi de La Mantovana, falegnameria di Acquapendente – la bolletta della luce è passata da 7.500 a 13 ...Politica - finalmente arrivato a destinazione il decreto energia che prevede oltre sette miliardi per arginare gli aumenti delle bollette per .... Nel provvedimento anche misure strutturali sullo ...