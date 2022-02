Bologna, operato il bimbo per il quale i genitori volevano sangue no vax (Di venerdì 18 febbraio 2022) E' stato operato martedì al Sant'Orsola di Bologna il bimbo di due anni, cardiopatico, finito al centro di uno scontro legale tra l'ospedale e la famiglia, residente nel Modenese, che per sottoporre il piccolo all'intervento non voleva trasfusioni da sangue di persone non vaccinate contro il Covid (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 febbraio 2022) E' statomartedì al Sant'Orsola diildi due anni, cardiopatico, finito al centro di uno scontro legale tra l'ospedale e la famiglia, residente nel Modenese, che per sottoporre il piccolo all'intervento non voleva trasfusioni dadi persone non vaccinate contro il Covid (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

