Amici 21 | LDA vuole ritirarsi | “Il paragone con mio padre è troppo forte”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Siamo quasi in dirittura di arrivo, in quanto21 è ormai prossimo ad aprire le porte dell’attesissimo Serale. E mentre tutti lavorano duramente per prendersi la maglia d’oro dell’ultimo step, un cantante è in preda dell’agitazione. Stiamo parlando di LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio. Il giovane ragazzo sta vivendo momenti assai intensi nella casetta e l’ultimo momento di sconforto l’ha spinto a prendere in considerazione il ritiro.21, cantanti a rischio prima del serale: le anticipazioni tv del 20 febbraio 2022 Si delinea una possibile eliminazione lampo di due concorrenti cantanti al nuovo appuntamento domenicale dello show: tutte le indiscrezioni pre-serale21: LDA è in crisi Non è la prima volta che LDA si ...

Advertising

tuttopuntotv : Anticipazioni Amici 21 puntata 20 Febbraio: Albe e LDA a rischio eliminazione #amici21 #amicispoiler #mariadefilippi - Annamariaminich : #amici2021 ALBE E LDA A RISCHIO ELIMINAZIONE? --> - Gingerly116027 : @AmiciUfficiale LDA merita la maglia del serale, è palese a tutti, tranne che a chi lo vuole penalizzare x i suoi '… - SaCe86 : #Amici21, LDA rompe tutto: mai vista una cosa così in 20 anni | Maria non ci crede - Sara43825426 : Ascoltatori mensili Spotify: LDA 978.257 Sissi 685.774 Albe 578.387 Alex 440.98 Luigi 239.302 Gio Montana 142.341 (… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici LDA

Leggi Anche Ad 'in lacrime per il paragone con il papà Gigi D'Aessio: 'Non riesco più a cantare' 'Non voglio mettervi paura ma sono numeri giganteschi - prosegue la Cuccarini - Se non tirate fuori tutto ......è accaduto ieri? Le situazioni continueranno anche oggi? Scopriamolo insieme! Anticipazioni... Guarda Pettinè, io non mi sento già arrivato e la gara cover la voglio fare", affermaMa la prof di canto parla chiaro: "Se non tirate fuori tutto... diventate piccoli". LEGGI ANCHE > Ad "Amici" LDA in lacrime per il paragone con il papà Gigi D'Aessio: "Non riesco più a cantare" "Non ...Abbiamo visto anche l’esibizione del nuovo cantante entrato e una sorpresa per Alex! Inoltre, LDA ha avuto uno sfogo, in quanto si sente sempre e solo il figlio di Gigi D’Alessio. Christian ha ...