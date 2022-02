Alex in lacrime: la casa del GF come set televisivo. La soap con Delia e Soleil continua (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera. Il bell’attore Alex Belli mette in chiaro cosa è successo durante lo sfogo con Soleil Sorge. Il ritorno del Belli Dopo essere tornato nella casa del Grande Fratello Vip con l’intento di riconquistare Delia Duran, Alex Belli ha avuto un brutto crollo e ha trovato Soleil Sorge a sostenerlo tra le lacrime. Nel corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha mostrato quanto accaduto tra i due gieffini poche ore prima, costringendo Belli a spiegare alla compagna alcuni retroscena su ciò che li aspetta lontano da Cinecittà. Grande Fratello Vip, Alex Belli fa una rivelazione a Delia Duran Il Man più famoso del piccolo schermo continua a stupirci con ... Leggi su cityroma (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera. Il bell’attoreBelli mette in chiaro cosa è successo durante lo sfogo conSorge. Il ritorno del Belli Dopo essere tornato nelladel Grande Fratello Vip con l’intento di riconquistareDuran,Belli ha avuto un brutto crollo e ha trovatoSorge a sostenerlo tra le. Nel corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha mostrato quanto accaduto tra i due gieffini poche ore prima, costringendo Belli a spiegare alla compagna alcuni retroscena su ciò che li aspetta lontano da Cinecittà. Grande Fratello Vip,Belli fa una rivelazione aDuran Il Man più famoso del piccolo schermoa stupirci con ...

