A Verissimo arriva Zakia Seddiki | anticipazioni di sabato 19 febbraio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022)un nuovo appuntamento con Verissimo, ospite di19: ecco le, moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio, ospite19, per la prima volta ricorda commossa il marito, ucciso il 22di un anno fa durante un agguato nella Repubblica Democratica del Congo: “Non riesco a pensare a quel giorno, ancora non credo a quello che è successo. Ci siamo salutati con un messaggio d’amore come sempre. Io dovevo andare con lui, ma mia mamma non poteva tenermi le bambine e così sono rimasta a casa”. Un dolore atroce e una mancanza molto difficile da spiegare alle sue figlie: “Loro sanno che il papà ha avuto un ...