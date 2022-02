Serie C 2021/2022: vola la Juventus U23, poker al Piacenza (Di giovedì 17 febbraio 2022) Spettacolo al Moccagatta, dove la Juventus U23 rifila un sonoro poker al Piacenza nella ventisettesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2021/2022. Finisce 4-0 in un match dominato dall’inizio alla fine dagli uomini di Zauli che, grazie a questo risultato, agganciano al quinto posto del loro raggruppamento la Triestina. Il primo tempo si conclude già sul 3-0 per i bianconeri grazie alle reti di Riccio (10?), Poli (24?) e Iocolano (29?). Fatali i calci d’angolo per gli emiliani, che subiscono i primi due gol proprio sugli sviluppi di corner. Nella ripresa i padroni di casa chiudono il discorso con una magia dalla distanza di Soulè (64?). RIVEDI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – I bianconeri chiudono sul 3-0 un primo tempo davvero giocato alla perfezione. Dopo 10? a sbloccare il ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Spettacolo al Moccagatta, dove laU23 rifila un sonoroalnella ventisettesima giornata del girone A del campionato di. Finisce 4-0 in un match dominato dall’inizio alla fine dagli uomini di Zauli che, grazie a questo risultato, agganciano al quinto posto del loro raggruppamento la Triestina. Il primo tempo si conclude già sul 3-0 per i bianconeri grazie alle reti di Riccio (10?), Poli (24?) e Iocolano (29?). Fatali i calci d’angolo per gli emiliani, che subiscono i primi due gol proprio sugli sviluppi di corner. Nella ripresa i padroni di casa chiudono il discorso con una magia dalla distanza di Soulè (64?). RIVEDI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – I bianconeri chiudono sul 3-0 un primo tempo davvero giocato alla perfezione. Dopo 10? a sbloccare il ...

