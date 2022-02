Sanremo? Ma va là! 112,3 milioni di spettatori per il Super Bowl (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Super Bowl ha attirato 112 milioni di spettatori, il massimo in 5 anni The New York Times, pagina 3, di Tiffany Hsu. Il Super Bowl di domenica sera ha registrato i migliori ascolti degli ultimi cinque anni per la partita, con una media di 112,3 milioni di spettatori tra televisione e streaming, secondo la NBCUniversal, che ha trasmesso l’evento. Gli spettatori si sono sintonizzati per una partita che ha visto i Los Angeles Rams prevalere per un pelo nei minuti finali nel loro stadio di casa sui Cincinnati Bengals. L’halftime show, che tutto incentrato sull’hip-hop per la prima volta, ha attirato un pubblico più grande dell’anno scorso. Il Super Bowl del 2021, trasmesso da CBS, aveva totalizzato ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilha attirato 112di, il massimo in 5 anni The New York Times, pagina 3, di Tiffany Hsu. Ildi domenica sera ha registrato i migliori ascolti degli ultimi cinque anni per la partita, con una media di 112,3ditra televisione e streaming, secondo la NBCUniversal, che ha trasmesso l’evento. Glisi sono sintonizzati per una partita che ha visto i Los Angeles Rams prevalere per un pelo nei minuti finali nel loro stadio di casa sui Cincinnati Bengals. L’halftime show, che tutto incentrato sull’hip-hop per la prima volta, ha attirato un pubblico più grande dell’anno scorso. Ildel 2021, trasmesso da CBS, aveva totalizzato ...

