Saluto fascista al Parlamento Europeo, la Presidente Metsola: 'Iniziata procedura di sanzioni contro Dzhambazki' (Di giovedì 17 febbraio 2022) La Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, a margine del summit Ue - Unione Africana, ha commentato il vergognoso gesto dell'eurodeputato bulgaro dell'Ecr Angel Dzhambazki, che ieri sera a ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 febbraio 2022) LadelRoberta, a margine del summit Ue - Unione Africana, ha commentato il vergognoso gesto dell'eurodeputato bulgaro dell'Ecr Angel, che ieri sera a ...

Advertising

Europarl_IT : ?? “Un saluto fascista al Parlamento europeo è inaccettabile per me sempre e ovunque. Offende ciascuno di noi in… - PSchioppa : RT @PBerizzi: Un saluto agli indifferenti, ai sottovalutatori, ai minimizzatori, ai banalizzatori, a quelli che è solo folklore e goliardia… - Rossana44792035 : RT @ilriformista: Il saluto romano interpretato come un'offesa all'italiano Sandro Gozi. Condanna della vicepresidente del Parlamento Ue Pi… - Alemilanista86 : RT @PBerizzi: Un saluto agli indifferenti, ai sottovalutatori, ai minimizzatori, ai banalizzatori, a quelli che è solo folklore e goliardia… - g_giuseppina : RT @ilriformista: Il saluto romano interpretato come un'offesa all'italiano Sandro Gozi. Condanna della vicepresidente del Parlamento Ue Pi… -