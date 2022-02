Referendum sulla Giustizia | Lega e FI d' accordo su Election Day

Advertising

marcocappato : No, Pres. Amato: i nostri #referendum NON avrebbero consentito di uccidere chi è 'un po' ubriaco' (resta omicidio),… - borghi_claudio : Emergo dall'audizione e vedo che sono stati dichiarati ammissibili i referendum sulla giustizia. Occhio che potrebb… - matteosalvinimi : Primi quattro Referendum sulla Giustizia dichiarati ammissibili e presto sottoposti a voto popolare: vittoria! #ReferendumGiustizia - Il_Notturno : #17febbraio #17febbraio2022 Il quesito referendario sull'#eutanasia sarà riproposto sulla piattaforma #Rousseau.… - foa_u : RT @catirafaella: Sommessamente: boicottare un referendum importantissimo come quello sulla #giustizia, senza neanche sincerarsi di cosa i… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum sulla

motivazione per la bocciatura delcannabis, che il quesito fosse redatto in modo sbagliato, Antonella Soldo membro del comitatoCannabis e coordinatrice di Meglio ...La prima, ieri sera alla Camera, dura quasi quattro ore e affronta i dossier più caldi, a cominciare daisu Giustizia, eutanasia legale e cannabis, per poi soffermarsi'grana' ...Roma, 17 feb. (askanews) - Tra aprile e giugno gli italiani saranno chiamati a esprimersi sui referendum ammessi dalla Corte Costituzionale, ...Se Matteo Salvini esulta per il via libera ai referendum per i quali ha raccolto le firme, Giorgia Meloni annuncia il no del suo partito a due dei quesiti, quello sull'abolizione della Severino e ...