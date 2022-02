Porto-Lazio | le formazioni ufficiali | Immobile out | spazio a Felipe Anderson e Pedro

Advertising

EuropaLeague : ?????? Porto vs Lazio ?? #UEL - milivnkovic : RT @TuteLazio_V2: A tutti i Laziali presenti a Porto per #PortoLazio voglio dire soltanto una cosa: SIETE BELLISSIMI! ???? Forza Lazio! - TuteLazio_V2 : A tutti i Laziali presenti a Porto per #PortoLazio voglio dire soltanto una cosa: SIETE BELLISSIMI! ???? Forza Lazio! - infoitsport : Stasera Porto-Lazio, i convocati di Sarri: assenti Lazzari, Acerbi e Immobile - infoitsport : Europa League, Porto-Lazio: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Lazio

Commenta per primo(4 - 4 - 2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Vieira; Pepè, Toni Martinez. All. Conceicao.(4 - 3 - 3): Strakosha; Radu, Luiz Felipe, Patric, Marusic; ...Commenta per primo( calcio d'inizio alle ore 21 ) è una gara valevole per l'andata dei sedicesimi di finale in Europa League . Si gioca all' Estadio do Dragao . Arbitra l'olandese Serdar Gozubuyuk, ...Prima della gara il selfie a Sergio Conceicao richiesto dal nostro inviato a Porto Augusto Sciscione aveva suscitato ... Tutto quanto riportato in un articolo che narra le gesta della Lazio di Sergio ...Arbitra l'olandese Serdar Gozubuyuk, assistenti Joost van Zuilen e Johan Balder, con Pol van Boekel al Var. Sarri deve fare a meno degli indisponibili Acerbi, Lazzari e Immobile . Dall'altra parte l'e ...