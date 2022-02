Mobilità interregionale per dirigenti scolastici, Giannelli (Anp): trovare soluzione definitiva (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Va trovata subito la soluzione”, afferma il Presidente ANP, Antonello Giannelli. “In più sedi e in più documenti l’ANP ha sollevato la questione della Mobilità interregionale per i vincitori del concorso a dirigente scolastico bandito nel 2017 e per quelli del concorso, più lontano nel tempo, bandito nel 2011. Con l’avvicinarsi delle operazioni di Mobilità e in vista del prossimo concorso, riteniamo non si possa attendere oltre e che debba essere trovata tempestivamente una soluzione definitiva”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Va trovata subito la”, afferma il Presidente ANP, Antonello. “In più sedi e in più documenti l’ANP ha sollevato la questione dellaper i vincitori del concorso a dirigente scolastico bandito nel 2017 e per quelli del concorso, più lontano nel tempo, bandito nel 2011. Con l’avvicinarsi delle operazioni die in vista del prossimo concorso, riteniamo non si possa attendere oltre e che debba essere trovata tempestivamente una”. L'articolo .

