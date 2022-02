Barcellona-Napoli | la moviola LIVE | tocco di mano di Jesus in area | giusto il rigore per il Barça

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ??? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli, informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso per i tifosi azzurri presenti al Camp Nou… - sportface2016 : #Barcellona-#Napoli, entra #Dembelè e viene sommerso dai fischi del #CampNou - Spazio_Napoli : Fallo di mano di Juan #Jesus, l’arbitro va a rivedere al VAR e decide di assegnare il penalty al #Barcellona ?? Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Napoli

di Stefano Belli} FABIAN RUIZ DAL/ De Laurentiis prenota un altro innesto per Ancelotti SI ... a +4 sue Atletico Madrid, con le prospettive di partecipare alla prossima Champions che ...... ilcerca il contropiede con Osimehn senza creare pericoli 1' Comincia il match al Camp Nou, le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, ...Al Camp Nou alle ore 18:45 scendono in campo Barcellona e Napoli. Sfida che ha un po' il profumo di Champions League, ma si tratta della gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I ...59' - FERRAN TORRES FA 1-1: dagli undici metri l'attaccante blaugrana spiazza Meret mettendo la palla alla destra del portiere azzurro. 57' - RIGORE PER IL BARCELLONA! Cross di Adama Traoré deviato le ...