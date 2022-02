Ariana Grande e la grande bellezza del raro post con il marito Dalton Gomez (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ariana grande, 28 anni, non è solita mostrare sui social la sua vita privata e per questo il post che la vede abbracciata al marito Dalton Gomez pare ancora più bello. Le foto insieme al marito sono piuttosto rare, ma dopo San Valentino la super star ha condiviso su Instagram uno scatto e un video boomerang che la ritrae felicemente con Gomez, nella giornata di ieri. I due sembrano essere su una terrazza, o un tetto, decorata con luci bianche: lei, in un sensuale abito nero ornato di pizzo e décolleté nere, lui in elegante abito grigio e cravatta nera. Ariana grande è immortalata mentre avvolge la vita di Dalton Gomez, che la guarda dolcemente. Nel ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 17 febbraio 2022), 28 anni, non è solita mostrare sui social la sua vita privata e per questo ilche la vede abbracciata alpare ancora più bello. Le foto insieme alsono piuttosto rare, ma dopo San Valentino la super star ha condiviso su Instagram uno scatto e un video boomerang che la ritrae felicemente con, nella giornata di ieri. I due sembrano essere su una terrazza, o un tetto, decorata con luci bianche: lei, in un sensuale abito nero ornato di pizzo e décolleté nere, lui in elegante abito grigio e cravatta nera.è immortalata mentre avvolge la vita di, che la guarda dolcemente. Nel ...

Advertising

lorchars : RT @ArianaTeamIT: Esattamente 7 anni fa Ariana Grande ha rilasciato il video di “One Last Time”?? Il video ha più di 344 MILIONI di visuali… - idatenevra : RT @safeforariana: ariana grande and dalton gomez <3 - sweetdenisboy : RT @safeforariana: ariana grande and dalton gomez <3 - bintytan : bruno mars, adele, ariana grande - kauemeneghelli : RT @safeforariana: ariana grande and dalton gomez <3 -