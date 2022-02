AEW | Che guerra tra Rosa e Martinez | Britt Baker trova però il suo Sensei

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 17 febbraio 2022) È stato un no disqualification da manuale quello combattuto tra Thundere Mercedesnell’ultima puntata di Dynamite. A vincere è stata la favorita, ovvero. Ma quello che è capitato dopo è stato sorprendente: la vincitrice e la sconfitta si sono scambiate un segno di rispetto, segno che ha imbestialito. La campionessa, scortata da Rebel e da Jamie Hayter e consigliata dall’attore Martin Kove (John Kreese, il cattivo di Kobra Kai), ha colpito le due alle spalle ristabilendo la sua leadership nel roster femminile. Thundervince l’incontro .@Thunder22 drives @RealMhead first into the chairs and takes the well-earned victory in this insane battle on #AEWDynamite on @TBSNetwork! ...