Ucraina, Putin: "No la Nato ai confini". Biden: "Pronti a negoziare" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oggi è il giorno indicato dall'intelligence Usa come la data del possibile attacco russo contro l'Ucraina, e che il presidente Zelensky ha fatto diventare per decreto Giornata dell'unità nazionale. Ieri... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oggi è il giorno indicato dall'intelligence Usa come la data del possibile attacco russo contro l', e che il presidente Zelensky ha fatto diventare per decreto Giornata dell'unità nazionale. Ieri...

Advertising

MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - NicolaPorro : ?? Cosa non torna nella crisi #Ucraina: e se #Putin non avesse mai voluto invadere Kiev? Il reportage dal fronte ?? - Agenzia_Ansa : Ucraina, Putin dopo il colloquio con il cancelliere tedesco Olaf Scholz: 'Non accetteremo mai l'allargamento della… - Alberto_B81 : RT @MediasetTgcom24: Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin #cri… - cuba98w : RT @LeleCorvi: Vecchi modi di ragionare. Oggi per Il Manifesto. ---- #IlManifesto #vignetta #lelecorvi #guerra #usa #russia #nato #europa #… -