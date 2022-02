Traffico Roma del 16-02-2022 ore 10:00 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto riaperta la tangenziale est tra via Batteria Nomentana e via Tiburtina segnalato in precedenza chiusa per un incidente in direzione di San Giovanni lievi rallentamenti per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo tra Cassia bis e Castel Giubileo sempre interna coda per Traffico tra Casilina e doppia intenso il Traffico sul tratto Urbano della A24 concludi tra il raccordo è la tangenziale est segnalato anche un incidente Traffico incolonnato sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti code anche sulla via Salaria tra via San Luca Pistoiese all’aeroporto dell’Urbe lavori di potatura ai Parioli da oggi è Fino al prossimo 24 febbraio con divieto di transito ai fascia oraria 8:30 a 14:30 in via agonistica lavori di potatura anche su Viale Dei Parioli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto riaperta la tangenziale est tra via Batteria Nomentana e via Tiburtina segnalato in precedenza chiusa per un incidente in direzione di San Giovanni lievi rallentamenti per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo tra Cassia bis e Castel Giubileo sempre interna coda pertra Casilina e doppia intenso ilsul tratto Urbano della A24 concludi tra il raccordo è la tangenziale est segnalato anche un incidenteincolonnato sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti code anche sulla via Salaria tra via San Luca Pistoiese all’aeroporto dell’Urbe lavori di potatura ai Parioli da oggi è Fino al prossimo 24 febbraio con divieto di transito ai fascia oraria 8:30 a 14:30 in via agonistica lavori di potatura anche su Viale Dei Parioli ...

