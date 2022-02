Torna a teatro Simone Cristicchi con il nuovo spettacolo ‘Paradiso. Dalle tenebre alla Luce’: le date (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – Dal 18 marzo Torna a teatro Simone Cristicchi con il nuovo spettacolo ‘Paradiso. Dalle tenebre alla Luce’. Biglietti e dettagli sul sito Internet https://www.SimoneCristicchi.it/eventi/. Qui sopra, invece, sono disponibili tutte le date del tour. A partire dalla cantica dantesca, Cristicchi scrive e interpreta “Paradiso. Dalle tenebre alla luce”, opera teatrale per voce e orchestra sinfonica, racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – Dal 18 marzocon il. Biglietti e dettagli sul sito Internet https://www..it/eventi/. Qui sopra, invece, sono disponibili tutte ledel tour. A partire dcantica dantesca,scrive e interpreta “Paradiso.luce”, opera teatrale per voce e orchestra sinfonica, racconto di un viaggio interiore dall’oscuritàluce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo, ...

