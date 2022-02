Tennis | Maxime Cressy | “Mi sono completamente innamorato del gioco a rete | sono convinto di poter arrivare in alto”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022), ora numero 66 al mondo, ha stupito tutti nell’ultimo Australian Open, raggiungendo addirittura gli ottavi di finale prima della sconfitta ai quarti contro il numero 2 al mondo Daniil Medvedev. Un risultato ottenuto soprattutto grazie a uno stile dimolto particolare, fatto di tantissimi serve and volley e attacchi a. “Midel, quindi ogni volta che ho la possibilità di andarci, lo farò – ha commentatodurante il torneo di Delray Beach (fonte: Live) – L’evoluzione di questo sport chiede a qualcuno di cambiare il volto del, di far sì che i giocatori tornino a non aver paura di venire ...

Novak Djokovic 'Le mode ritornano' dice qualcuno e questo modo di dire, a quanto pare, vale anche per il modo di giocare al tennis. Ne sa qualcosa Maxime Cressy, che nel suo percorso all'ATP 250 di Melbourne (organizzato in sostituzione di quello di Brisbane cancellato per le restrizioni anti - Covid) ha rispolverato il serve and volley. Presenti inoltre Reilly Opelka, Jack Sock, Grigor Dimitrov, Maxime Cressy e l'azzurro Andreas Seppi, giocatori con caratteristiche, punti forti e deboli differenti: spettacolo assicurato a Delray ...